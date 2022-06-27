عصر ما بعد الجائحة.. تحذيرٌ من أسوأ سيناريو "عاصفة المرض x"!

وبعد العثور على آثار لشلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في أجزاء من لندن لأول مرة منذ 40 عامًا، قال خبير في الأمراض إنه بعد سلسلة من الأحداث الصحية في الأشهر الستة الماضية، من المحتمل أن يكون هناك شيء ما في الأفق.