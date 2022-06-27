عصر ما بعد الجائحة.. تحذيرٌ من أسوأ سيناريو "عاصفة المرض x"!

بعد مرور عامين ونصف العام على أول ظهور لـ"كوفيد-19"، يحذر الخبراء من أن المزيد من الأوبئة الكارثية قد تكون في الطريق؛ لأننا نعيش في "عاصفة مثالية للأمراض المعدية الناشئة".
ومع فيروس كورونا، وجدري القرود، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد؛ فإن الخبراء يحذرون من السيناريو الأسوأ، يمكن أن يأتي في شكل "المرض X".
ولا يمثل "المرض X" تهديدًا فعليًّا يواجه العالم؛ بل هو مصطلح تستخدمه منظمة الصحة العالمية لوصف مرض يُحتمل أن يسبب وباءً؛ بحسب "روسيا اليوم".
وفي ضوء عودة شلل الأطفال، يقول الخبراء: إن العالم الآن في بداية "عصر الوباء"؛ حيث ستكون الأوبئة فيها ذات تهديداتٍ فيروسية أكثر شيوعًا.
وتبدو المملكة المتحدة بمثابة طبق بتري؛ حيث إن تهديدًا فيروسيًّا تلو الآخر يضرب البلاد وخدماتها الصحية؛ حيث إنه بالإضافة إلى كوفيد، اكتُشِف كل من جدري القرود، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد، وإنفلونزا الطيور، وحمى لاسا، وحمى القرم والكونغو النزفية في أجزاء مختلفة من البلاد.
وبعد العثور على آثار لشلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في أجزاء من لندن لأول مرة منذ 40 عامًا، قال خبير في الأمراض إنه بعد سلسلة من الأحداث الصحية في الأشهر الستة الماضية، من المحتمل أن يكون هناك شيء ما في الأفق.
وأشار البروفيسور مارك وولهاوس، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في جامعة أدنبرة، إلى أنه في حين أن تفشي الأمراض الحالية مثير للقلق؛ "فقد لا تمثل شيئًا مقارنة بما يمكن أن يكون قريبًا".
وأوضح أن ما سيأتي بعد ذلك هو ما يثير قلق العلماء وخبراء الصحة الذين يحاولون التنبؤ بالفيروس القادم والاستعداد له.