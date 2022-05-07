عضو هيئة الأرصاد الجوية المصرية: الأحد وداعًا لانخفاض درجة الحرارة

وأوضحت "غانم"، أنه بدءًا من الغد سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ حيث سترتفع درجات الحرارة عن اليوم بحوالى 5 درجات، ومن المتوقع أن تكون ذروة هذا الارتفاع يوم الأحد والاثنين؛ حيث ستصل العظمى خلالها إلى 33 درجة مئوية؛ أي أجواء حارة خلال فترة النهار.