عضو هيئة الأرصاد الجوية المصرية: الأحد وداعًا لانخفاض درجة الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية: إن اليوم هو آخر أيام الانخفاضات في درجات الحرارة؛ فنحن ما زلنا نتأثر بالكتل الشمالية الشرقية القادمة من على البحر المتوسط، كما أن الطقس سيكون ربيعيًّا خلال فترات النهار.
وأوضحت "غانم"، أنه بدءًا من الغد سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ حيث سترتفع درجات الحرارة عن اليوم بحوالى 5 درجات، ومن المتوقع أن تكون ذروة هذا الارتفاع يوم الأحد والاثنين؛ حيث ستصل العظمى خلالها إلى 33 درجة مئوية؛ أي أجواء حارة خلال فترة النهار.
وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة في دول شرق آسيا مثل الهند وباكستان؛ يؤثر بالفعل على درجات الحرارة لدينا، وهذا بسبب بدايات نشاط منخفض الهند الموسمي الذي دائمًا ما نتأثر به؛ خاصة في شهر 6 و7 و8، كما أن هذا ليس له علاقة بأن صيف هذا العام سيكون شديد الحرارة أم لا.