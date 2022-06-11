عقب ضغط كبير.. أمريكا تلغي شرط إجراء اختبارات "كورونا" للمسافرين

وأصدرت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، أمرًا برفع هذا الشرط اعتبارًا من الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد، قائلة: إنه "غير ضروري في الوقت الحالي"؛ بحسب رويترز.