عقوبات أمريكا تطال ابنتا "بوتين".. ماذا تعرف عنهما؟

دومًا ما يحرص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحذر عندما يتعلق الأمر بأسئلة تخص أسرته؛ ففي العام 2015، وخلال أحد مؤتمراته الصحفية الماراثونية، تفادى الأسئلة المتعلقة بهوية ابنتيه.
وقال بوتين: "بناتي يعشن في روسيا ويتعلمن فقط في روسيا، وأنا فخور بهن.. أنهما تتحدثان 3 لغات أوروبية بطلاقة؛ مضيفًا: "أنا لا أتحدث عن عائلتي مع أي شخص.. لكل إنسان الحق في مصيره ويعيش حياته بكرامة".
وبينما لا يرغب بوتين في الحديث عن أسرته، وخصوصًا ابنتيه؛ فقد برزت في الأخبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية استهدفت ابنتيه الكبرى "ماريا فورونتسوفا" وتبلغ من العمر 36 عامًا، والصغرى "كاترينا تيخونوفا" البالغة من العمر 35 عامًا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وقال مسؤول أمريكي: "نعتقد أن العديد من أصول بوتين مخفية مع أفراد الأسرة، ولهذا السبب نستهدفهم".
وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد سوى القليل رسميًّا عن حياة عائلة الرئيس الروسي؛ فإن الوثائق والتقارير الإعلامية والتصريحات العلنية العرضية كافية لتقديم صورة لهما.
وابنتا الرئيس بوتين من زوجته السابقة "ليودميلا" التي تزوجها في العام 1983 عندما كانت مضيفة طيران وكان ضابطًا في جهاز الاستخبارات السوفييتي "كي جي بي"، واستمر زواجهما 30 عامًا، امتد إلى صعود بوتين السريع إلى قمة النظام السياسي الروسي.
وفي عام 2013، أعلن الزوجان انفصالهما بالتراضي، وقال بوتين: "لقد كان قرارًا مشتركًا.. بالكاد نرى بعضنا، كل واحد منا لديه حياته الخاصة"؛ بينما قالت "ليودميلا" عن بوتين إنه "يغرق تمامًا في العمل".
ماريا فورونتسوفا
ولدت ماريا فورونتسوفا الكبرى في العام 1985، ودرست علم الأحياء في جامعة سان بطرسبرغ والطب في جامعة موسكو الحكومية.
وفورونتسوفا تعمل حاليًا بوظيفة أكاديمية وهي متخصصة في نظام الغدد الصماء، وشاركت في تأليف كتاب عن توقف النمو عند الأطفال، وأُدرِجت كباحثة في مركز أبحاث الغدد الصماء في موسكو.
وهي أيضًا سيدة أعمال، ومتزوجة من رجل الأعمال الهولندي جوريت فاسين، الذي عمل ذات مرة في عملاق الطاقة الروسي الحكومي غازبروم؛ على الرغم من أنهما انفصلا.
كاترينا تيخونوفا
وبالمقارنة مع أختها، برزت كاترينا تيخونوفا بسبب مواهبها كراقصة موسيقى الروك آند رول، واحتلت هي وشريكها المركز الخامس في حدث دولي في عام 2013.
في نفس العام، تزوجت كيريل شامالوف، ابن صديقٍ قديم لبوتين، وأقيم حفل زفافهما في منتجع حصري للتزلج بالقرب من سان بطرسبرغ.
وعاقبت الولايات المتحدة شامالوف في عام 2018؛ لدوره في قطاع الطاقة الروسي، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن "ثروته تَحَسنت بشكل كبير بعد الزواج"؛ غير أن الزوجين انفصلا منذ ذلك الحين.
وتعمل كاترينا تيخونوفا الآن في الأوساط الأكاديمية والأعمال؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية غربية.
وظهرت لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الحكومية الروسية في عام 2018؛ للحديث عن التكنولوجيا العصبية، وأيضًا في منتدى أعمال في عام 2021، ولم يتم ذكر علاقتها بالرئيس في أي من الحالتين.
ولبوتين أيضًا أحفاد، ذكرهم في مكالمة هاتفية في عام 2017؛ لكنه لم يذكر عددهم أو أي من بناته أنجبتهن.