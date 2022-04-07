عقوبات أمريكا تطال ابنتا "بوتين".. ماذا تعرف عنهما؟

وتعمل كاترينا تيخونوفا الآن في الأوساط الأكاديمية والأعمال؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية غربية.

وظهرت لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الحكومية الروسية في عام 2018؛ للحديث عن التكنولوجيا العصبية، وأيضًا في منتدى أعمال في عام 2021، ولم يتم ذكر علاقتها بالرئيس في أي من الحالتين.

ولبوتين أيضًا أحفاد، ذكرهم في مكالمة هاتفية في عام 2017؛ لكنه لم يذكر عددهم أو أي من بناته أنجبتهن.