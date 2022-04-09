عقوبة قاسية للصفعة الأشهر.. "الأوسكار" أصدرت قرارها

ونشأت المشكلة عندما تناول "روك" في دعابته، خلال تقديمه لحفل جوائز الأوسكار، الأسبوع الماضي، الرأس الحليق لجادا بينكت سميث، زوجة ويل سميث، المصابة بداء الثعلبة، الذي يسبب تساقطًا للشعر، وسَبَق لها أن كشفت علنًا منذ سنوات أنها تعانيه.