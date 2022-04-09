عقوبة قاسية للصفعة الأشهر.. "الأوسكار" أصدرت قرارها

أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار"، قرارًا الجمعة، بمنع الممثل الأمريكي ويل سميث من حضور حفلات توزيع جوائز الأوسكار أو أي فعاليات أخرى للأكاديمية لمدة عشر سنوات، في أعقاب صفعته للممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز الأخير.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس حكام الأكاديمية، خُصص لمناقشة الرد على تصرفات سميث؛ حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ووصفت الأكاديمية في بيانٍ، تصرفات "سميث" بأنها "غير مقبولة وضارة".
وتَقدم "سميث" الأسبوع الماضي باستقالته بشكل استباقي من الأكاديمية خلال الفترة التي سبقت الاجتماع، وقال إنه سيقبل بأي عقوبة تصدرها الأكاديمية.
كما قال سميث في بيان: "أقبل وأحترم قرار الأكاديمية".
واعتذرت الأكاديمية عن طريقة تعاملها مع الموقف وسماحها لـ"سميث" بالبقاء وتسلم جائزة أفضل ممثل.
وقالت الأكاديمية: "خلال البث لم نتعامل بشكل مناسب مع الموقف في القاعة؛ لذا نحن آسفون".
وأضافت: "هذا كان فرصة لنضرب مثالًا يُحتذى لضيوفنا ومشاهدينا وأسرة الأكاديمية في أنحاء العالم.. لم نكن مستعدين لهذا الموقف غير المسبوق".
ونشأت المشكلة عندما تناول "روك" في دعابته، خلال تقديمه لحفل جوائز الأوسكار، الأسبوع الماضي، الرأس الحليق لجادا بينكت سميث، زوجة ويل سميث، المصابة بداء الثعلبة، الذي يسبب تساقطًا للشعر، وسَبَق لها أن كشفت علنًا منذ سنوات أنها تعانيه.
وما كان من "سميث" إلا أن صعد فجأة إلى خشبة المسرح، وصفع "روك" على وجهه بقوة، وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الاحتفال.
وصاح سميث (53 عامًا) بمقدم الاحتفال بعدما عاد للجلوس بجانب جادا: "لا تنطق اسم زوجتي بفمك اللعين".