علبة أحذية وصاروخ.. "ناسا" تفقد قمريْن اصطناعيَّيْن هدفهما الأعاصير!

فشل قمران اصطناعيان صغيران تابعان لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أُطلقا بهدف دراسة الأعاصير في الوصول إلى المدار، أمس الأحد، من جرّاء عطل أصاب بعد وقت قصير على الإقلاع صاروخ "أسترا" الذي كان يتولى نقلهما.