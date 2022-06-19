"على الجميع مغادرة منازلهم فورًا".. أوامر لسكان منطقة ريفية بألمانيا

وتفصيلاً، أوضح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك في تصريحات إلى وكالة فرانس برس أنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية اليوم الأحد، أي "نحو 700 شخص".