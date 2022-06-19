"على الجميع مغادرة منازلهم فورًا".. أوامر لسكان منطقة ريفية بألمانيا
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأحد إجلاء ما يقارب 700 شخص قرب برلين؛ بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءًا من أوروبا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضح متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك في تصريحات إلى وكالة فرانس برس أنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الألمانية اليوم الأحد، أي "نحو 700 شخص".
وأتى الحريق الذي اندلع مساء الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية، على نحو 100 هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش 8 آلاف نسمة.
وكتبت رئاسة البلدية على تويتر متوجهة إلى سكان الحي: "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم. هذا ليس اختبارًا". فيما تم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.
وفي 2018 شهدت هذه المنطقة حريقًا، التهم 400 هكتار من الغابات.
وساهمت الرياح القوية في انتشار الحريق بسرعة، وجعلت عمل قوات التدخل صعبًا، بحسب السلطات.
وقالت السلطات السبت إن رقعة الحريق اتسعت "سريعًا".
وتقدم مروحيات عدة تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعمًا جويًّا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة، وفقًا لصور نشرها الجيش الألماني.
ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد فيه قسم من ألمانيا، وأنحاء أخرى في أوروبا، موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.