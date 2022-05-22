على سفينة قادمة من أوروبا.. إسرائيل تشهد ثاني إصابة بـ"جدري القردة"

ولم يُكشف عن هوية المريض؛ لكن تم تأكيد أنه رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، وكان يعمل على سفينة شحن راسية في أسدود، وهو معزول تمامًا ولم يكن على اتصال بمرضى آخرين في المستشفى، حسب تقارير.