على طريقة الأفلام.. قوات قديروف "تُقاتل بشجاعة" ضد "مبنى فارغ" بأوكرانيا

وتوضح أن هذه الأوامر الصوتية صدرت في وقت كان فيه "جنود شيشان ينظرون إلى الكاميرا، ويركضون لإطلاق النار على مبنى شبه مدمر"، دون ذكر اسم المدينة أو المنطقة التي يتواجد بها.