على عهدة صحيفة بريطانية: هكذا أصاب "جدري القردة" أوروبا.. وهذه طريقة الشفاء منه

رصدت في الفترة الأخيرة في القارة الأوروبية انتشارًا للمرض في دول أوروبية عدة، حيث وصلت أعداد الإصابات إلى نحو 100 إصابة، وتحقق السلطات في الوقت الراهن في أسباب تفشي الفيروس، حيث يُحتمل أن يكون السبب مهرجانًا للمثليين أقيم في جزر الكناري الإسبانية، وحضره نحو 80 ألف شخص من بريطانيا وجميع أنحاء أوروبا، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.