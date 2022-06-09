على متن الصاروخ "فالكون 9".. مصر تطلق قمرها الصناعي الجديد "نايل سات 301"

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين، في تصريح له على هامش حفل الإطلاق، أن القمر الجديد يغطي دول جنوب القارة الإفريقية ومناطق كثيرة في دول حوض نهر النيل؛ مشيرًا إلى أنه يعمل أيضًا على زيادة سرعات الإنترنت بمصر لكي تتوافق مع المعايير العالمية.