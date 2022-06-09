على متن الصاروخ "فالكون 9".. مصر تطلق قمرها الصناعي الجديد "نايل سات 301"

أطلقت مصر الليلة الماضية بنجاح، القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301"، على متن الصاروخ "فالكون 9" من قاعدة "كاب كانفرال"، بولاية فلوريدا الأمريكية.
وانفصل القمر الجديد عن الصاروخ فالكون، واتجه إلى مداره حول الأرض؛ تمهيدًا لاستقبال أول إشارة منه.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري حسين زين، في تصريح له على هامش حفل الإطلاق، أن القمر الجديد يغطي دول جنوب القارة الإفريقية ومناطق كثيرة في دول حوض نهر النيل؛ مشيرًا إلى أنه يعمل أيضًا على زيادة سرعات الإنترنت بمصر لكي تتوافق مع المعايير العالمية.
يشار إلى أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028؛ حيث يضم القمر الجديد 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201".