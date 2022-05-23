عمدة نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب نقص حليب الأطفال

وكان آدامز قد أعلن أنه سيمنح إدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة سلطة منع التلاعب في أسعار حليب الأطفال بموجب قوانين مدينة نيويورك. وأشار العمدة إلى أن النقص في حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد قد تسبّب في "ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات في جميع أنحاء المدينة، ويجب التصرف على وجه السرعة". ووفقا لبيان صحفي، يمكن للأشخاص الذين يدفعون رسوماً إضافية مقابل حليب الأطفال تقديم شكوى.