عمره أنقذه من الإعدام .. العراق يحكم بالسجن 15 عاماً على "بريطاني" هرّب آثار

حكمت محكمة في بغداد، اليوم (الاثنين) على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاماً، فيما برأت ألمانيًا عمره 60 عامًا كان يحاكم في القضية ذاتها.
وأفاد القاضي لدى تلاوة الحكم، بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عامًا) هي الإعدام شنقاً، لكنه قرر تخفيضها إلى السجن 15 عاماً بسبب سن المتهم، وفقاً لـ"فرانس 24".
ومن ناحيته ذكر ثائر مسعود محامي "فيتون" أنه سيقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر الإلغاء أو التخفيف أو الإبقاء عليه.
واعتبر "مسعود" أن الحكم على "فيتون" مشدد جداً.
وقرر القضاء إلغاء التهمة بحق الألماني فولكار وولدمان لعدم وجود أدلة كافية لإدانته، وبالتالي أمرت المحكمة بإخلاء سبيله حالاً.
وأوقف "فيتون" و"وولدمان" في مطار بغداد الدولي في 20 مارس (آذار) الماضي، وكان "فيتون" يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان، ذكر أن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما، وأنهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة، ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.