عمره أنقذه من الإعدام .. العراق يحكم بالسجن 15 عاماً على "بريطاني" هرّب آثار

وأوقف "فيتون" و"وولدمان" في مطار بغداد الدولي في 20 مارس (آذار) الماضي، وكان "فيتون" يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان، ذكر أن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما، وأنهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة، ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.