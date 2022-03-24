عمل بطولي.. شاهد مَن تم إنقاذه من أعلى برج اتصالات!

وفي الفيديو يظهر رجل قالت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" إنه الإطفائي شاندراكنت أنانداس، وهو يتسلق برجًا للاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار، لإنقاذ قط عالق في الأعلى.