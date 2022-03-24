عمل بطولي.. شاهد مَن تم إنقاذه من أعلى برج اتصالات!

بعد محاولتين فاشلتين، صعد رجل الإطفاء الهندي شاندراكنت أنانداس، برجًا لبث إشارات الهواتف الجوالة، وتَمكن من إنقاذ قط عالق هناك.
وأظهر فيديو تداولته وسائل إعلام هندية، كيف نجح رجل الإطفاء في مهمته.
وفي الفيديو يظهر رجل قالت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" إنه الإطفائي شاندراكنت أنانداس، وهو يتسلق برجًا للاتصالات يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار، لإنقاذ قط عالق في الأعلى.
ووفق الصحيفة فقد استجاب "أنانداس" وزملاؤه لبلاغ من سكان منطقة بوني غربي الهند، يفيد بتواجد القط أعلى البرج المرتفع.
وبعد محاولتين فاشلتين للإمساك بالقط، تَمكن "أنانداس" من الوصول إليه أخيرًا، ووضعه في سلة ثم أنزله؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وشكرت العائلة المالكة للقط، "أنانداس"، على إنقاذه الحيوان الأليف؛ واصفة ما قام به بـ"العمل البطولي".