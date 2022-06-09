غرائب الكرة الإفريقية.. هزيمة قياسية 59/ 1 وفريق يسجل 41 هدفًا في مرماه

واحتاج فريق "ماتياسي" إلى معجزة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية؛ لأنه كان يحتل المركز الثالث في الجدول بفارق أهداف يصل إلى 18 هدفًا، ويتبقى له مباراة واحدة وعليه أن يسجل 18 هدفًا، ولا يستقبل مرماه أي هدف، أو يفوز بفارق هذا العدد الكبير من الأهداف.