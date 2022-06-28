"غرفة جدة" تطلق ملتقى برنامج "تمهير" لرفع التوطين ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، فعاليات ملتقى برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في إطار رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية.
وشَهِدَ فعاليات الملتقى مركزُ جدة للمنتديات والفعاليات، الذي يتميز بالتدريب في مقر العمل، وإقامة دورات تأهيلية وتطويرية لرفع المهارات وتحسين الأداء طوال فترة التدريب.
وعدّت "غرفة جدة"، إطلاق برنامج "تمهير"، نتاجَ تعاون مثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل صقل القدرات البشرية الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته؛ في ظل الأهداف التي يحملها البرنامج وفقًا لرؤية المملكة 2030، الذي يحمل خدمة منشآت القطاع الحكومي وشبه الحكومي وغير الربحي، ومنشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر المتوسط فأعلى حسب برنامج "نطاقات" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتخفيض تكاليف البحث والوقت المطلوب لتعيين وتوفير كوادر سعودية متخرجة يمكن الاستفادة من أعمالها دون أي التزام مالي على المنشأة، إلى جانب تعزيز صورة الجهات المستفيدة من تلك الكوادر المؤهلة.