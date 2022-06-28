"غرفة جدة" تطلق ملتقى برنامج "تمهير" لرفع التوطين ودعم المنشآت بالكوادر الوطنية

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتخفيض تكاليف البحث والوقت المطلوب لتعيين وتوفير كوادر سعودية متخرجة يمكن الاستفادة من أعمالها دون أي التزام مالي على المنشأة، إلى جانب تعزيز صورة الجهات المستفيدة من تلك الكوادر المؤهلة.