غزو أوكرانيا في الواجهة.. التضخم في بريطانيا يصل أعلى مستوياته منذ 40 عاماً

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تسارع من 7 بالمائة الشهر السابق إلى 9 بالمائة في غضون فترة 12 شهراً حتى أبريل، في أعلى معدل له منذ عام 1982، عندما بلغ التضخم 11 بالمائة، وفقاً للنماذج الإحصائية لمكتب الإحصاء الوطني.