‬غضب بالأردن.. هاشتاق عن تحرش بطالبات وجامعة تفتح تحقيقاً

تقدّم عدد من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن بشكاوى حول موضوع التحرش إلى اللجنة المختصة التي شكّلتها الجامعة للتحقيق بهذه القضية، وذلك عقب تصدر هاشتاق يتهم فيه مغردون أستاذًا جامعيًا بالتحرش بالطالبات منذ سنوات.
وحسب وسائل إعلام أردنية، جاء في الهاشتاق الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر"، عن قصة إحدى الطالبات، أن عضو هيئة التدريس لا يناقش أمور تصحيح للطالبات إلا في مكتبه، بينما يفعل عكس ذلك مع الطلاب، ويناقش ذلك داخل الغرفة الصفية أو الأماكن العامة.
وتحت عنوان "ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتحرش"، نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن بيان جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد: أن الجامعة ستعرض الشكاوى على اللجنة المختصة بالتحقيق، وستعلن النتائج أولًا بأول؛ لضمان الشفافية بالموضوع.
وأشارت الجامعة إلى أنها لن تتهاون بحق كل من يثبت تورطه بهذه القضية، مؤكدة أن هذه القضية تعدّ سابقة بتاريخها.
وكانت الجامعة أصدرت بيانًا أمس السبت، قالت فيه إنه تم تشكيل لجنة؛ للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء.
وزعمت إحدى الطالبات أنه قام بتصحيح ورقتها بشكل خاطئ، ما اضطرها إلى الذهاب لمكتبه لتصحيح علامتها، لكن طلبة آخرين نصحوها "بعدم الذهاب إلى مكتبه بمفردها، أو عدم الذهاب هناك أبدًا؛ لأنهم سمعوا قصصًا عن تحرشه".
وجاء في تغريدة أخرى، أن تحرش الأستاذ الجامعي يحدث منذ سنوات، لكن الطلبة يخافون من الحديث فيه، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه.
ودعت الجامعة في بيانها، أي شخص متضرر بهذا الخصوص إلى التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة، والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.