‬غضب بالأردن.. هاشتاق عن تحرش بطالبات وجامعة تفتح تحقيقاً

وحسب وسائل إعلام أردنية، جاء في الهاشتاق الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر"، عن قصة إحدى الطالبات، أن عضو هيئة التدريس لا يناقش أمور تصحيح للطالبات إلا في مكتبه، بينما يفعل عكس ذلك مع الطلاب، ويناقش ذلك داخل الغرفة الصفية أو الأماكن العامة.