غضب في الأردن ومَطالب بالمحاسبة.. "بنوعدك ما تطلقي" إعلان أم إهانة؟!

أثار إعلان تسويقي لإحدى شركات الأرز، غضبَ الأردنيين؛ بسبب الطريقة التي يتم بها التسويق للمنتج؛ لما تحمله من "إهانة"؛ بحسب عدد من التعليقات التي جاءت عبر منصات التواصل الاجتماعي من قِبَل الناشطين.
وبحسب الصورة المتداولة؛ فإن التسويق لمنتج شركة الأرز، حمَل عبارة "بنوعدك ما تطلقي"؛ حيث اعتبر العديدُ من الناشطين عبر منصات التواصل، أن هذه العبارة فيها "إهانة" للعديد من السيدات الأردنيات؛ بحسب "البيان" الإماراتية.
واعتبر كثيرون أن الإعلان يحمل إهانة للأردنيات وللروابط العائلية في الأردن؛ مطالبين بسحب الإعلان والاعتذار عنه.
وقالوا إن عبارة "بنوعدك ما تطلقي"، هي استخفاف بالرجال والنساء على حد سواء، ويجب محاسبة الشركة ومصمم الإعلان.