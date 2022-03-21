غضب في الأردن ومَطالب بالمحاسبة.. "بنوعدك ما تطلقي" إعلان أم إهانة؟!

وبحسب الصورة المتداولة؛ فإن التسويق لمنتج شركة الأرز، حمَل عبارة "بنوعدك ما تطلقي"؛ حيث اعتبر العديدُ من الناشطين عبر منصات التواصل، أن هذه العبارة فيها "إهانة" للعديد من السيدات الأردنيات؛ بحسب "البيان" الإماراتية.