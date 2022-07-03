غير خليجية.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة فوق الأرض

وبحسب ما ذكر الموقع، فقد بلغت درجة الحرارة 49.2 درجة مئوية في مدينة الوادي الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة صافي آباد دزفول الإيرانية من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.