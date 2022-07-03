غير خليجية.. مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة فوق الأرض

سجّلت مدينة الوادي الجزائرية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، وفق ما رصده موقع "Eldorado Weather" المتخصص.
وبحسب ما ذكر الموقع، فقد بلغت درجة الحرارة 49.2 درجة مئوية في مدينة الوادي الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة صافي آباد دزفول الإيرانية من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.
ووفق موقع "روسيا اليوم" تبعتها مناطق عدة في الجزائر كالآتي:
- حاسي مسعود (الجزائر): 48.8 درجة مئوية.
- بسكرة (الجزائر): 48.7 درجة مئوية.
- ورقلة (الجزائر): 48.5 درجة مئوية.