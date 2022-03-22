فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة

قالت شركة فايزر إنها سحبت شحنات من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم، ومن نسختين أرخص مصرّح بهما من العقار؛ لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب يُحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.