فتاة صومالية ترتكب جريمة مروعة بعد محاولة اغتصابها

ووفقًا لوسائل الإعلام المصرية: عقب استقلال الفتاة الصومالية التوك توك لتوصيلها، توقف سائق التوك توك بالطريق وأشهر سلاحًا أبيض مهددًا إياها ومحاولًا اغتصابها، وفور إلقائها على ظهرها ترك السكين لتنجح الفتاة في التقاطها وتوجه للذئب البشري عدة طعنات دفاعًا عن شرفها وعرضها.