"فتحة أنفي لن تتحرّك".. جاستن بيبر: أنا مصاب بهذا المرض الخطير!

وأشار إلى أن عينه اليمنى لم تكن ترمش، مضيفاً: "لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي. فتحة الأنف هذه لن تتحرّك؛ لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".