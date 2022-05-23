فترة حضانة جدري القرود تتراوح بين 4 و5 أيام

وأضاف «الشبيني»، أن موطن المرض الأول في وسط وغرب إفريقيا ونيجيريا، وأسباب العدوى فيه من التلوث والجروح والرذاذ وهو فيروس غير متواجد في الهواء ولا ينتقل عن طريق النفس، منوهًا إلى أن الأبحاث أثبتت أن لقاحات الجدري المائي فعالة في حالة جدري القرود بنسبة 85%، لافتًا إلى أن فترة حضانة جدري القرود تتراوح ما بين 4 لـ5 أيام.