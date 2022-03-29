فجوة لأكثر من 7 ساعات بهاتف ترامب يوم اقتحام الكابيتول تثير الشكوك بالكونغرس

ويتعارض ذلك مع شهادات أدلى بها أعضاء عديدون من الحزب الجمهوري في الكونغرس، بينهم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، والسيناتور مايك لي من ولاية يوتا، فضلاً عن السيناتور تومي توبرفيل من ولاية ألاباما - والذين قالوا إنهم تواصلوا هاتفياً مع الرئيس ترامب بعد منتصف ذلك اليوم.