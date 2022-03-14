فرنسا ترفع إلزامية وضع الكمامة وشهادة اللقاح

رفعت فرنسا اليوم معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، وسط دعوات للحذر من "عودة" الوباء، حيث أصبح من المتاح دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون إبراز شهادة التطعيم، أو التنزه في ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.