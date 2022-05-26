فقدت السيطرة على سيارتها أمام مدرسة.. شاهد ما فعلته معلمة في لبنان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لحادثة "دهس جماعية"، وقعت أمام إحدى المدارس في لبنان، بعدما فقدت معلمة السيطرة على سيارتها أمام مدرسة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صفحة "أخبار لبنان" على "تويتر"، أنه عند حوالى الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي، وقعت مضاربة عنيفة بين طلاب في مدرسة الأوقاف في منطقة المريجة، فاستدعى أحد طرفي الإشكال أشخاصًا آخرين؛ مما أدى إلى تطور الإشكال وحصول مضاربة بالسكاكين.
وتزامن ذلك مع خروج المعلمة من المدرسة، ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها؛ مما أدى لصدمها شخصًا مع ولديه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة.
وقد أخلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان "فادي ملكون"، سبيل السيدة التي تسببت في حادثة الدهس في منطقة المريجة، بعد أن تأكد أن لا علاقة لها بالإشكال، وأنها انهارت بعد رؤيتها الجرحى والدماء وفقدت وعيها.
ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي، "حضرت السيدة إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وصرحت بأنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبية وهي تقود السيارة، جراء مشاهدتها لمضاربة كبيرة يشارك فيها العشرات، وعلى إثر ذلك فقدت السيطرة على أعصابها؛ مما أدى إلى دهس من أمامها".
وقد أصيب جراء الحادث 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى للمعالجة، خرج منهم 2؛ في حين بقي الآخران للمعالجة، ووضعهما الصحي مستقر؛ بحسب بيان قوى الأمن.