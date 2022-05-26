فقدت السيطرة على سيارتها أمام مدرسة.. شاهد ما فعلته معلمة في لبنان

ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي، "حضرت السيدة إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وصرحت بأنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبية وهي تقود السيارة، جراء مشاهدتها لمضاربة كبيرة يشارك فيها العشرات، وعلى إثر ذلك فقدت السيطرة على أعصابها؛ مما أدى إلى دهس من أمامها".