فلوريدا.. وفاة شاب سقط من إحدى الألعاب من ارتفاع 131 مترًا

وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنتزه، فإن البرج يبلغ طوله 430 قدمًا "131 مترًا"، ويستوعب 30 راكبًا، ومع ارتفاعه في الهواء، فإنه يدور حول البرج ثم يميل لمواجهة الأرض قبل السقوط الحر بسرعة تزيد على 75 ميلًا في الساعة؛ وفقًا لـ"رويترز".