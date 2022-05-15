فوضى أمنية.. لصوص يسطون على منزل وزيرة الدفاع في تشيلي

وقد وقع الاعتداء في حي سان ميغيل في جنوب سانتياغو، عندما كان الرجل يقود السيارة عائدًا إلى القصر الرئاسي. وقالت الشرطة إن المهاجمين اقتادوه إلى بلدة شمال سانتياغو، وأطلقوا النار عليه وتركوه في الشارع قبل أن يفروا بالسيارة.