فيديو.. أشهر "ميت" في الهند أمضى 18 عاماً محاولاً إثبات أنه على قيد الحياة

ترشح بالانتخابات لإثبات أنه حي

ومن بين العديد من الأعمال المثيرة التي قام بها بيهاري خلال 18 عامًا، حاول الترشح في انتخابات إقليمية لإثبات أنه على قيد الحياة، وطالب بمساعدة لزوجته الأرملة، لأنه توفي رسميًا، وحتى إنه اختطف ابن عمه الصغير، الذين يعتقد بيهاري أن والديه هما من قاما برشوة المسؤولين لإعلان وفاته، وكان يأمل أن يتم القبض عليه والتحقيق معه فيثبت هويته في الأوراق الرسمية، لكن دون جدوى، فلم تفلح كل هذه المحاولات في إثبات أنه حي.