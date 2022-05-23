فيديو الأسد "الصادم".. حارس يدفع ثمن "الهياط" أمام زوار حديقة حيوان

ويظهر الفيديو المروع، كيف أدخل الحارس يده، وداعب لبدة الأسد وفمه، وبعدها تمادى قليلا وهو ينظر نحو الزوار الذين كانوا يلتقطون المشهد، فراح يضع أصابعه بين أنياب الأسد، وفجأة غدره الوحش فأغلق أنيابه على أصبع الرجل، الذي ضربه الألم والذهول، ووضع قدمه محاولا تخليص إصبعه من بين الأنياب القاتلة، وتمكن من ذلك في النهاية، ثم سقط أرضا والدماء تنزف من يده.