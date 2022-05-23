فيديو الأسد "الصادم".. حارس يدفع ثمن "الهياط" أمام زوار حديقة حيوان

في هذا الفيديو الصادم دفع حارس حديقة حيوان في جاميكا ثمنا غاليا، حين أراد أن يداعب أنياب أسد للمتعة و"الهياط" أمام زوار الحديقة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 4:22 مساء الجمعة الماضي، في حديقة حيوان بمدينة سانتا كروز، في جامايكا، عندما أراد حارس الحديقة التباهي بمداعبة الأسد أمام 15 شخصا من زوار الحديقة.
ويظهر الفيديو المروع، كيف أدخل الحارس يده، وداعب لبدة الأسد وفمه، وبعدها تمادى قليلا وهو ينظر نحو الزوار الذين كانوا يلتقطون المشهد، فراح يضع أصابعه بين أنياب الأسد، وفجأة غدره الوحش فأغلق أنيابه على أصبع الرجل، الذي ضربه الألم والذهول، ووضع قدمه محاولا تخليص إصبعه من بين الأنياب القاتلة، وتمكن من ذلك في النهاية، ثم سقط أرضا والدماء تنزف من يده.
وحسب الصحيفة، فقد تم نقل الحارس إلى المستشفى، وقد تمزق لحم أصبعه البنصر باليد اليمنى وفقد جزءا من الإصبع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن امرأة من شهود العيان، إنها في البداية ظنت أن الحارس يواصل اللعب مع الأسد، حتى سقط على الأرض صارخا، وحين شاهدت إصبعه هربت من المكان خائفة.
وأصدرت إدارة الحديقة بيانًا، قالت فيه: "إن الحارس المصاب خالف إجراءات السلامة، ونحن ندعم الرجل حتى يعود إلى عمله سليما معافى، ونؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الحماية للعاملين والزوار، وستظل الحديقة مكانًا آمنًا للزوار وعائلاتهم".