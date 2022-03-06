فيديو الثور الهائج.. حطم الأسوار وهذا ما فعله بالجمهور

يكشف فيديو الثور الهائج من المكسيك، لحظة خروج الأمور عن السيطرة في مسابقة "روديو"، عندما حطم الثور السور وانقض على المتفرجين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصيب 15 شخصًا في المكسيك، مؤخرًا، بعدما هاجم ثور هائج في مسابقة "روديو" الجمهور في منصة المتفرجين.

ووقعت الحادثة في بلدة تيريبيتيو ببلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، التي كانت تستضيف مسابقة "غاربيو".

ويظهر في الفيديو ثور كبير الحجم يصطدم بالسياج المعدني المحيط بساحة النزال، مطيحًا بالمتسابق الذي يركبه.

وتوجه الثور الهائج لمنطقة كبار الشخصيات مهاجمًا الجمهور فيها، وفق "الديلي ميل" التي نشرت الفيديو.

وقالت تقارير محلية إن 15 شخصًا تعرضوا لإصابات بعضها خطيرة، وعولج عدد منهم في مكان المسابقة؛ بينما نُقل آخرون للمستشفيات القريبة.

وأرجع عدد من الجمهور وقوع الحادثة إلى استهتار المنظمين بمعايير السلامة والأمان الخاصة بمثل هذه المسابقات، قائلين إن الأسوار والحواجز لم تكن متينة.

جدير بالذكر أن مسابقات "الروديو"، هي رياضة تنافسية نشأت من ممارسات الأعمال المتعلقة برعي الماشية في إسبانيا والمكسيك ثم الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، ويُقصد بها اختبار مهارة وسرعة الرياضي راعي البقر، وتتألف من مسابقات عديدة أبرزها ترويض الثيران والخيول الهائجة.