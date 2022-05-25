فيديو انفجار سيارة.. شاهد ما حدث لرجل إطفاء وكيف تصرف بطريقة مذهلة

وتَسبب الانفجار في اندفاع إطار السيارة في اتجاه أحد رجال الحماية المدنية ليصطدم به ويطير في الهواء، قبل أن يسقط أرضًا؛ إلا أن رجل الإطفاء تَمَكّن من امتصاص الصدمة، وقام سريعًا ليمسك بخرطوم الإطفاء، ويواصل عمله في إطفاء النيران؛ وهو ما وصفه البعض بـ"الموقف الشجاع والبطولي".