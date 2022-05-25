فيديو انفجار سيارة.. شاهد ما حدث لرجل إطفاء وكيف تصرف بطريقة مذهلة

في مصر، أشاد مواطنون بجهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع، عصر أمس الثلاثاء، بسيارة جمع قمامة على كورنيش الإسكندرية، شمالي مصر.
وحسب موقع "مصراوي"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة حدوث انفجار لإطار السيارة المحترقة، أثناء محاولات الحماية المدنية إخماد النيران.
وتَسبب الانفجار في اندفاع إطار السيارة في اتجاه أحد رجال الحماية المدنية ليصطدم به ويطير في الهواء، قبل أن يسقط أرضًا؛ إلا أن رجل الإطفاء تَمَكّن من امتصاص الصدمة، وقام سريعًا ليمسك بخرطوم الإطفاء، ويواصل عمله في إطفاء النيران؛ وهو ما وصفه البعض بـ"الموقف الشجاع والبطولي".
وكان قسم شرطة سيدي جابر، قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بسيارة على كورنيش الإسكندرية.
وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتَبَين من الفحص اشتعال النيران في سيارة جمع القمامة.
وتسبب الحريق في تدمير معظم السيارة وإصابة سائقها بجروح طفيفة، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون حدوث إصابات.
وتم تحرير إفادة بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.