فيديو بطولي.. شاهد ما حدث لامرأة فقدت الوعي وسيارتها تتحرك

ولاحظت امرأة أخرى الحالة المرضية لقائدة السيارة، فلحقت بالسيارة إلى التقاطع الخطير، وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها على إيقاف السيارة، قبل أن تدخل في صف السيارات المقابل، حسب "سكاي نيوز عربية".