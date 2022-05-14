فيديو بعد الإعصار.. ما سر العربة الذهبية التي ظهرت على ساحل الهند؟





وجرفت العربة الذهبية الغامضة، التي يعتقد أنها قد تكون من إحدى دول جنوب شرق آسيا، إندونيسيا أو ميانمار أو تايلاند، على شاطئ ميناء سونابالي البحري في منطقة سريكاكولام، وأنها ربما ضلّت طريقها بسبب إعصار "أساني" في خليج البنغال؛ حسب "سكاي نيوز عربية".