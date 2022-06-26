فيديو تشقق الأرض في زلزال أفغانستان.. هنا حقيقة ما حدث

بعد ساعات على الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، بقوة 5.9 درجات؛ ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشره أنه يصور لحظة وقوعه؛ لكن هذا الادعاء خطأ، والفيديو قديم لزلزال ضرب إندونيسيا.