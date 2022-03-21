فيديو جديد لموقع تحطم طائر الركاب الصينية.. وهذا خط سير الرحلة

وعن خط سير الطائرة، حسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أقلعت الطائرة في الرحلة رقم "إم يو 5735" الساعة 13:15 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، من مطار كونمينغ جانغشوي الدولي ‏بمقاطعة غواندو، وكان من المفترض أن تصل مطار قوانغتشو باييون الدولي بمقاطعة كونغدنغ، الساعة 15:05، لكن عند الساعة 14:20 انقطع الاتصال بين الطائرة وغرفة المراقبة الأرضية.