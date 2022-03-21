فيديو جديد لموقع تحطم طائر الركاب الصينية.. وهذا خط سير الرحلة

محطات
كشف فيديو التقط عقب سقوط طائرة الركاب الصينية منذ قليل عن حريق ضخم في موقع سقوط الطائرة فى منطقة جبلية جنوبي غرب الصين.
وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين، قد تحطمت في منطقة جبلية بمقاطعة غوانغشي، وعلى متنها 133 شخصاً.
ولم تكشف التقارير الإخبارية معلومات محدّدة عن عدد الضحايا حتى الآن.
وعن خط سير الطائرة، حسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أقلعت الطائرة في الرحلة رقم "إم يو 5735" الساعة 13:15 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، من مطار كونمينغ جانغشوي الدولي بمقاطعة غواندو، وكان من المفترض أن تصل مطار قوانغتشو باييون الدولي بمقاطعة كونغدنغ، الساعة 15:05، لكن عند الساعة 14:20 انقطع الاتصال بين الطائرة وغرفة المراقبة الأرضية.