فيديو.. حادث مروّع لمتسابق قطري برالي الكويت بسبب متفرج اقتحم المسار

وبحسب "روسيا اليوم" علق سعدون الكواري؛ والد السائق عبدالعزيز، عبر تويتر قائلاً "اليوم، وفي رالي الكويت، حصل حادث لابني عبد العزيز، ولله الحمد لم يُصب بأذى، لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول أحد المتفرجين الذي تفاداه عبد العزيز، مما أدى إلى حصول الحادث. أقول: الحمد لله على سلامته، والله يوفقه في الجايات (السباقات القادمة)".