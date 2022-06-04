فيديو.. حادث مروّع ونادر في "قطار الطلقة" الصيني

يُشار إلى أن سجل سلامة النظام جيد بشكل عام، باستثناء حادث عام 2011 بين قطارَيْن خارج مدينة ونتشو الجنوبية، والذي خلف 40 قتيلاً على الأقل، وأثار ضجة عامة بشأن محاولة واضحة للتغطية على مدى الضرر.