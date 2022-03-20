فيديو "خنق الرقبة".. حادث مقتل "فلويد" يتكرر في مدرسة أمريكية

أثارت طريقة تدخّل شرطي لإيقاف مضاربة في مدرسة بولاية ويسكونسن الأمريكية، انتقادات لاذعة، بعدما ركع على رقبة طالبة مدةً وصلت إلى نحو دقيقة ونصف.
وأظهر مقطع فيديو، الشرطي "شون جوتشو" وهو يحاول تفريق متعاركيْن بمدرسة في ويسكونسن، قبل أن يُثَبّت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ويقيدها، بعد الركوع على رقبتها، مثلما فعل الضابط "ديريك شوفين" مع الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلوديد، الذي مات ضحية عنف الشرطة، حسب "سكاي نيوز عربية".
ودعا والد الفتاة التي لم يُكشف عن اسمها "جيريل بيريز"، إلى توجيه اتهامات جنائية إلى "جوتشو"، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حُظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي.
وأوضح "بيريز" أن ابنته تعرضت لصدمة نفسية، كاشفًا عن أنها تخضع للعلاج حيث يتابع أخصائي أعصاب حالتها، حسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطي "جوتشو" مُنح إجازة مفتوحة؛ إلا أنه تقدم في وقت لاحق باستقالته، التي أشار فيها إلى أن الحادث قد وضع عبئًا ثقيلًا على عائلته.