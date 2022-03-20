فيديو "خنق الرقبة".. حادث مقتل "فلويد" يتكرر في مدرسة أمريكية

وأظهر مقطع فيديو، الشرطي "شون جوتشو" وهو يحاول تفريق متعاركيْن بمدرسة في ويسكونسن، قبل أن يُثَبّت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ويقيدها، بعد الركوع على رقبتها، مثلما فعل الضابط "ديريك شوفين" مع الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلوديد، الذي مات ضحية عنف الشرطة، حسب "سكاي نيوز عربية".