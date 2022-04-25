فيديو: دُب عملاق يتجول في شوارع مدينة أمريكية

وعلّق كثيرون على الفيديو قائلين إن الحيوان الضخم قرر القيام بمغامرة في المدينة، وعبّر آخرون عن خوفهم من مصادفتهم لمثل هذا الدب، وماذا عليهم فعله في مثل تلك الظروف.