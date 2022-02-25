فيديو صادم.. امرأة حاولت رفع 400 رطل حديد فحدثت الكارثة

في صالة ألعاب رياضية بالمكسيك حاولت امرأة رفع ثُقل حديد، يبلغ وزنه 400 رطل "182 كجم"، لكن فجأة خارت قواها؛ وسقطت عصا الحديد فوق رقبتها، وفي جانبَيْها أثقال ضخمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، سُحقت امرأة، تبلغ من العمر 42 عامًا، حتى الموت أثناء محاولتها رفع حديد، يبلغ وزنه 400 رطل في صالة ألعاب رياضية في مدينة مكسيكو سيتي.

وكانت الضحية تتدرب في نادي فيتنس سبورت عندما وقعت وهي تحاول رفع الأثقال، وقد سحق الحديد رقبتها بينما كانت ابنتها ورجل آخر ينظران إليها بصدمة.

ويُظهر فيديو المراقبة الذي تم التقاطه داخل صالة التدريب المرأة تقع تحت "عصا الحديد"، الذي يبدو أنه يحتوي على أربع لوحات على الأقل في كل طرف.

وعلى الفور بدأت المرأة تنزف من رأسها وسط ذهول الجميع. وعند وصول المسعفين وجدوا المرأة بدون علامات حيوية؛ وأعلنوا وفاتها في مكان الحادث.

وبدأت السلطات في مكسيكو سيتي تحقيقًا في الحادث.