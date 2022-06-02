فيديو صادم.. شاهد أغرب حادث سيارة مع دراجة نارية في أمريكا

وهنا أسرَعَ جميع المارة برفع السيارة لإخراج الشاب؛ فيما انضم إليهم رجال دورية الشرطة التي كانت تمر على الطريق في تلك اللحظة، وبالفعل تَمَكّن المتعاونون من إخراج الرجل، الذي نُقِل إلى المستشفى مصابًا بجروح لا تهدد حياته.