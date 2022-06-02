فيديو صادم.. شاهد أغرب حادث سيارة مع دراجة نارية في أمريكا

في أغرب حادث، يُظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة ميرتل بيتش في ساوث كارولينا الأمريكية، مجموعةً من الأشخاص قاموا برفع سيارة وإنقاذ سائق دراجة نارية محاصر تحت السيارة.
وتم نشر المقطع على صفحة إدارة الشرطة على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء، كما نشرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.
وحسب موقع "إنسايد إديشن"، يُظهر الفيديو اقتراب الدراجة النارية من تقاطع، بينما كانت سيارة سيدان سوداء آتية بسرعة خلف الدراجة النارية، وفجأة اصطدمت مقدمة السيارة بمؤخرة الدراجة، فسقطت راكبة من فوق الدراجة؛ بينما اندفعت السيارة صاعدة فوق الدراجة والراكب الآخر الذي ظل محاصرًا أسفل السيارة.
وهنا أسرَعَ جميع المارة برفع السيارة لإخراج الشاب؛ فيما انضم إليهم رجال دورية الشرطة التي كانت تمر على الطريق في تلك اللحظة، وبالفعل تَمَكّن المتعاونون من إخراج الرجل، الذي نُقِل إلى المستشفى مصابًا بجروح لا تهدد حياته.
وقدّمت إدارة شرطة ميرتل بيتش الشكرَ للجميع، وقالت: "نحن محظوظون لأننا نعيش ونعمل في مجتمع حيث كل فرد مستعد للتعاون مع الآخرين وتقديم يد العون والمساعدة".