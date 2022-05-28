فيديو صادم.. شاهد ما حدث خلف ظهر مذيعة أمريكية على الهواء

كشف فيديو صادم عن قيام رجل برفع مسدس وتوجيهه نحو رأس مراسلة شبكة فوكس الإخبارية من خلف ظهرها، بينما كانت تقف في الشارع، وتقدم تقريرًا عن العنف المسلح في مدينة شيكاغو الأمريكية.