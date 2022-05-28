فيديو صادم.. شاهد ما حدث خلف ظهر مذيعة أمريكية على الهواء

كشف فيديو صادم عن قيام رجل برفع مسدس وتوجيهه نحو رأس مراسلة شبكة فوكس الإخبارية من خلف ظهرها، بينما كانت تقف في الشارع، وتقدم تقريرًا عن العنف المسلح في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تبحث الشرطة عن رجل بدا وكأنه يوجه مسدسًا إلى طاقم إخباري تابع لشبكة فوكس في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.
وقالت قناة "فوكس 32 شيكاغو": إنها كانت في بث مباشر من منطقة ريفر نورث، الساعة 7 صباح الأربعاء الماضي، عندما تسلل الرجل من وراء ظهر المراسلة جوان لوم، وصوب ما يشبه المسدس نحوها.
ويظهر الفيديو كيف قفز الرجل أمام الكاميرا، وتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا تستطيع الكاميرا التركيز على الشيء في يده، قبل أن يبتعد على رصيف الشارع، وقد أشهر سلاحه مرة أخرى.
كانت "لوم" تقدم تقريرها عن ارتفاع الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية في شيكاغو؛ حيث زادت حوادث إطلاق النار بنسبة 66٪ من عام 2019 إلى عام 2021.
وحسب الصحيفة: تطلب الشرطة المساعدة في التعرف على الرجل الذي تم تصويره في وقت سابق وهو يشتري المشروبات من "ستاربكس".
وحسب تقارير شرطة شيكاغو: فقد ارتفع معدل جرائم القتل في المدينة بنسبة 60٪ بين عامي 2019 و2021، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 21٪ في عام 2020، مع ارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية بنسبة 27٪ خلال نفس الفترة.
كما زادت حوادث السرقة المسلحة والمقترنة بالعنف، حتى أصبحت الآن في عام 2022 أعلى معدلها عن نفس الفترة من عام 2021.