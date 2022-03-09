فيديو صادم.. شاهد ما فعلته دبابة روسية بسيارة وراكبَيْها المُسنَّيْن

فيديو صادم.. شاهد ما فعلته دبابة روسية بسيارة وراكبَيْها المُسنَّيْن
للحرب قوانينها، ومن بينها عدم استهداف المدنيين العزل، لكن لقطات فيديو صادمة كشفت عن اللحظة التي أطلقت فيها دبابة روسية قذيفتين على سيارة يقودها مسن أوكراني وزوجته، ففجرتهما في الحال.
وتحت عنوان "هجوم غير مبرر تمامًا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يُظهر مقطع الفيديو الصادم اللحظة التي تم فيها تفجير زوجين أوكرانيين مدنيين مُسنين في سيارتهما بقذيفتين من دبابة روسية ضمن "قوة خاصة لحفظ السلام"، في هجوم يكشف عن وحشية غزو فلاديمير بوتين غير القانوني.
وفي الفيديو الذي بثته الصحيفة وتمت مشاركته على نطاق واسع، تتحرك سيارة على أحد الطرق، قبل أن تتوقف، وقد استشعر سائق السيارة الخطر، وفي تلك اللحظة وبلا إنذار أو مقدمات، أطلقت الدبابة الروسية قذيفة أصابت مقدمة السيارة والراكبين مباشرة، وبعدها أطلقت قذيفة ثانية؛ لتتأكد من قتلهما، وتُظهر لقطات منفصلة بقايا الزوجين قتيلين داخل السيارة، وقد بدت الجريمة النكراء واضحة للعيان بلا غطاء أو مواربة.
وحسب الصحيفة، قال حلف الناتو: إن موسكو يمكن أن تستهدف المدنيين الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا عن عمد، حيث يشن بوتين "حربًا إرهابية" بشكل متزايد، خاصة مع تعثر حملته العسكرية وعدم تحقيق النتائج المرجوة بسرعة.