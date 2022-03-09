فيديو صادم.. شاهد ما فعلته دبابة روسية بسيارة وراكبَيْها المُسنَّيْن

وفي الفيديو الذي بثته الصحيفة وتمت مشاركته على نطاق واسع، تتحرك سيارة على أحد الطرق، قبل أن تتوقف، وقد استشعر سائق السيارة الخطر، وفي تلك اللحظة وبلا إنذار أو مقدمات، أطلقت الدبابة الروسية قذيفة أصابت مقدمة السيارة والراكبين مباشرة، وبعدها أطلقت قذيفة ثانية؛ لتتأكد من قتلهما، وتُظهر لقطات منفصلة بقايا الزوجين قتيلين داخل السيارة، وقد بدت الجريمة النكراء واضحة للعيان بلا غطاء أو مواربة.