فيديو صادم.. شاهد ما فعلته فتاة بشاب تحرش بها

ظلت فتاة برازيلية تضرب شابًا تحرش بها، حتى أسقطته اللكمات كأنما يعض الأرض ألمًا أو ندمًا، وقد ملأه الخوف والذهول وهو يتمنى الهروب والخلاص من بين يديها.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت في محطة للوقود والخدمة، بمدينة بورتو أليجري جنوبي البرازيل.
وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمقهى التابع لمحطة الخدمة، تظهر عاملة المحطة "مريم"، 22 عامًا، وهي تتناول فنجان قهوة وتطالع جوالها، حين مر شاب من خلفها، ومد يده ولمس ساقها.
ودون أي تردد، مدت الفتاة "مريم" ظهر يدها ضاربة وجه الشاب، الذي أذهله رد الفعل، وظن للحظة أن الأمر انتهى هنا، لكن الفتاة نهضت من مقعدها، وراحت تكيل الضربات المتتالية سريعة وقوية على رأس المتحرش وقفاه، ثم أسقطته أرضًا ونزلت عليه باللكمات، بينما صار الشاب كفرخ الدجاج يتلقى الضرب بلا حول أو قوة.
ولم ينقذه مؤقتًا، إلا تدخل امرأة أمسكت يد "مريم" محاولة تهدئتها، فنهض الشاب جاحظ العينين من الذهول، وانتهز الفرصة للهرب نحو باب الخروج، لكن "مريم" تبعته بسرعة، وأكملت ضربه حتى سقط مرة أخرى عند باب المقهى، فأمسك به العاملون في المحطة وأخرجوه.
وحسب "الديلي ميل"، فعقب بث الفيديو، ثار جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض "مريم"، معتبرين أنها بالغت في رد فعلها، لكن آخرين أثنوا على تصديها للمتحرش، وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "هذا ليس عدوانًا، إنه مجرد رد فعل امرأة ضد التحرش"، أضاف: "يجب على النساء الدفاع عن أنفسهن بهذه الطريقة".