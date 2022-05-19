فيديو صادم.. شاهد ما فعلته فتاة بشاب تحرش بها

ودون أي تردد، مدت الفتاة "مريم" ظهر يدها ضاربة وجه الشاب، الذي أذهله رد الفعل، وظن للحظة أن الأمر انتهى هنا، لكن الفتاة نهضت من مقعدها، وراحت تكيل الضربات المتتالية سريعة وقوية على رأس المتحرش وقفاه، ثم أسقطته أرضًا ونزلت عليه باللكمات، بينما صار الشاب كفرخ الدجاج يتلقى الضرب بلا حول أو قوة.