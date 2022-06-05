"فيديو صادم".. صبي يطلق النار داخل محل تجاري بـ"ميشيغان الأمريكية"

وجرى احتجاز الصبي، الذي يدرس في مدرسة هارتفورد المتوسطة، في مركز الأحداث في مقاطعة أليغان، وسيبقى هناك إلى حين موعد جلسة الاستماع في وقت لاحق من هذا الشهر.