فيديو صادم.. لحظة سقوط صواريخ روسية على حديقة ألعاب أوكرانية

ولم يتضح على الفور لماذا قصفت القوات الروسية مدينة الملاهي، أو ما إذا كانت هي الهدف المقصود. ونفت موسكو أنها قصفت أهدافًا مدنية، على الرغم من ورود تقارير واسعة النطاق عن مثل هذه الحالات.