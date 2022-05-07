فيديو صادم.. لحظة سقوط صواريخ روسية على حديقة ألعاب أوكرانية

أظهرت لقطات مصورة مأخوذة من كاميرات مراقبة لحظة استهداف حديقة ألعاب في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا بصواريخ روسية، أدت لتدميرها بالكامل.
وحسب موقع "الحرة": نشرت وكالة "رويترز" الشريط المصور؛ حيث أفادت تقارير بأن الصواريخ المستخدمة في الهجوم من طراز "غراد" وعادة ما يتم إطلاقها من منصة محمولة على شاحنة.
وأفادت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن اندلاع حريق في المتنزه الواقع وسط خاركيف نتيجة قصف روسي، أسفر عن إصابة امرأة.
ولم يتضح على الفور لماذا قصفت القوات الروسية مدينة الملاهي، أو ما إذا كانت هي الهدف المقصود. ونفت موسكو أنها قصفت أهدافًا مدنية، على الرغم من ورود تقارير واسعة النطاق عن مثل هذه الحالات.
دخلت الحرب في أوكرانيا يومها الثاني والسبعين؛ حيث تواصل القوات الروسية محاولة الضغط على البلاد عبر شن هجوم على منطقة دونباس الشرقية.