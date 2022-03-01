فيديو ضربة دقيقة.. لحظة تدمير منظومة صواريخ روسية بدرون أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، مقطع فيديو لتدمير منظومة صاروخية روسية متوسطة المدى قرب العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تدمير منظومة سام الروسية قرب قرية إيفانكيف، في منطقة كييف".

وأشارت إلى أن عملية التدمير هذه تمت باستخدام طائرة بدون طيار "درون" من نوع "بيرقدار".

وتعد "سام" منظومة صواريخ أرض جو ذاتية الدفع ومتوسطة المدى، طُوِّرت من قِبَل الاتحاد السوفييتي بغرض صد صواريخ "كروز" والقنابل الذكية والطائرات.

وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، الثلاثاء: إن صورًا التُقطت بالأقمار الصناعية الاثنين، أظهرت رتلًا عسكريًّا روسيًّا شمالي كييف، يمتد لمسافة 64 كيلومترًا.

وأوضحت الشركة أن عمليات نشر إضافية لقوات برية ووحدات طائرات هليكوبتر هجومية برية، شوهدت أيضًا في جنوب بيلاروسيا، على بُعد أقل من 32 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية الشمالية؛ حسب ما ذكرته "رويترز".

ومن جهة أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى فرض حظر على روسيا في "كل مرافئ العالم ومطاراته".

وفي رسالة عبر الفيديو نُشرت على "فيسبوك"، قال زيلينسكي إن "دولة مثل هذه يجب أن تُمنع من دخول جميع المرافئ والقنوات المائية والمطارات في العالم".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "التفكير في إغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية"؛ حسب ما نقلته "فرانس برس".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "هذا الشر، المسلح بصواريخ وقنابل ومدافع، يجب أن يوقف فورًا، ويجب أن يُدمر اقتصاديًّا لكي تُظهر الإنسانية أنها قادرة على الدفاع عن نفسها".

وندد زيلينسكي بالقصف الذي شنته القوات الروسية على مدن أوكرانية، الاثنين، في وقت كان فيه الوفدان التفاوضيان الروسي والأوكراني يلتقيان في بيلاروسيا للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، الخميس.

ونصح الرئيس الأوكراني روسيا بـ"عدم إضاعة وقتها"؛ لأن القصف الذي تشنه على المدن الأوكرانية لن يجعله يرضخ للشروط التي وضعتها لإرساء هدنة.