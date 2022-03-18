فيديو غامض .. لحظة اختفاء بوتين فجأة عن الشاشات أثناء خطاب على الهواء

في واقعة غامضة وفيديو غريب، اختفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة، الجمعة، عن الشاشات أثناء خطاب كان يلقيه في عرض موسيقي كبير في موسكو بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني.