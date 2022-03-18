فيديو غامض .. لحظة اختفاء بوتين فجأة عن الشاشات أثناء خطاب على الهواء

في واقعة غامضة وفيديو غريب، اختفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة، الجمعة، عن الشاشات أثناء خطاب كان يلقيه في عرض موسيقي كبير في موسكو بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني.
وحسب موقع "الحرة"، كان بوتين يشيد ببطولة الجنود الروس المنخرطين في النزاع في أوكرانيا، أمام عشرات آلاف الأشخاص في استاد، عندما بدأت قناة "روسيا 24" الروسية الرسمية فجأة عرض مشاهد أخرى من الحدث نفسه وخطابات رسمية وأغانٍ شعبية.
وبعد 15 دقيقة، استأنف التلفزيون بثّ خطاب الرئيس الروسي لكن متأخراً، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد ذلك إلى وكالات الأنباء الروسية إن البث انقطع بسبب "عطل تقني في خادم".